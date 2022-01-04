В Одесской области пьяный водитель на «Москвиче» забрал жизнь молодого парня, погибшему было всего 19 лет.

Как пишет Politeka.net о случившемся несчастье рассказали в пресс-службе местной полиции.

Смертельный наезд случился вечером 3 января в селе Ширяево

Молодой человек шел по обочине дороги, когда его сбил автомобиль "Москвич". За рулем легковушки находился 51-летний мужчина. Экспертиза показала, что он был пьян.

Пострадавшего пешехода госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

До этого мы сообщали, семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса.

Жуткая ДТП случилось около 10 часов вечера 3 января на автодороге возле поселка Радостное в Березовском районе.

39-летний мужчина вез жену и дочку в автомобиле Volkswagen. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, и его машина столкнулась с отбойником, после чего несколько раз перевернулась.

Всю семью госпитализировали в больницу.

Напомним, пьяный водитель сбил полицейского в Одессе, началась погоня: "после нескольких выстрелов..."

Как сообщала Politeka, в Одессе пьяный молодчик, убегая от копов, разбил три авто

Также Politeka писала, семья с 4-летним ребенком попала в аварию на трассе Киев-Одесса: авто перевернулось несколько раз