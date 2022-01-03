Продавцы не просто бросили елки на улицах Одессы, а полили их солярой, чтобы новогодние деревья никому не достались.

О варварском поступке сообщили в Суворовской райадминистрации на странице в facebook.

Так, 1 января на одесских улицах заметили тысячи непроданных хвойных деревьев. Их бросили недобросовестные торговцы на месте елочных базаров и убирать деревья пришлось коммунальщикам.

При этом, как сообщили сотрудники коммунальных служб, хвойные пришлось вывезти не в зоопарк, а на свалку, так как перед отъездом продавцы полили их солярой.

Торговцы решили, что если им не удалось распродать елки, то значит нужно сделать так, чтобы деревья не достались никому.

«1 января, сотрудники УК «Суворовский» убрали более 2,5 тысячи брошенных, на кануне нового года, деревьев с улиц Бочарова, Высоцкого, Заболотного, Марсельская, Семена Палия.

Все деревья отвезены на свалку, использовать для животных нельзя. Перед тем как бросить елки, продавцы полили их солярой. Трудно объяснить такие действия, но очевидно руководствовались целью — не достаться никому», - говорится в сообщении Суворовской райадминистрации.

Отметим, что такое варварство на грани экологического преступления, заслуживает отдельной оценки правоохранителей.

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