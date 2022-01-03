С приходом нового 2022 года в Одесскую область нагрянуло потепление – морозы и снег сменила плюсовая температура с туманами.

Как пишет Politeka.net, о том, какой погоды ждать с 3 по 7 января в Одессе и области, рассказали синоптики.

С утра в понедельник, в Одессе будет пасмурно, а после обеда сквозь тучи начнет проглядываться солнце. Осадки маловероятны. В Одессе потеплеет. Столбик термометра поднимется на 6 градусов, утром температура составит +4…+6 градусов, днем поднимется до +9, а к вечеру столбик термометра опустится до +5 градусов. Прогнозируется порывистый ветер со скоростью 15-24 м/с.

В Одесской области к вечеру местами возможны дожди.

Температура воздуха от +3 до +8 градусов.

На дорогах области туман.

Во вторник ожидается с утра облачная, а днем – ясная погода без осадков. Столбик термометра днем поднимется до +9 градусов.

В среду и четверг в Одессе будет сохраняться плюсовая температура. В эти дни осадков синоптики не прогнозируют.

Температура днем будет подниматься до +10 градусов, а ночью не будет опускаться ниже +5.

На Рождество, 7 января в Одессу придет похолодание. По прогнозам, день будет пасмурным, но без осадков.

Температура воздуха ночью +1 градус, днем не выше +3.

Напомним, что угроза нависла над тремя областями в Украине: срочное предупреждение ГСЧС

Еще Politeka писала, погодную опасность объявили на Одесчине: когда ждать