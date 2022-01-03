Как пишет Politeka.net, о том, какой погоды ждать с 3 по 7 января в Одессе и области, рассказали синоптики.
С утра в понедельник, в Одессе будет пасмурно, а после обеда сквозь тучи начнет проглядываться солнце. Осадки маловероятны. В Одессе потеплеет. Столбик термометра поднимется на 6 градусов, утром температура составит +4…+6 градусов, днем поднимется до +9, а к вечеру столбик термометра опустится до +5 градусов. Прогнозируется порывистый ветер со скоростью 15-24 м/с.
В Одесской области к вечеру местами возможны дожди.
Температура воздуха от +3 до +8 градусов.
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На дорогах области туман.
Во вторник ожидается с утра облачная, а днем – ясная погода без осадков. Столбик термометра днем поднимется до +9 градусов.
В среду и четверг в Одессе будет сохраняться плюсовая температура. В эти дни осадков синоптики не прогнозируют.
Температура днем будет подниматься до +10 градусов, а ночью не будет опускаться ниже +5.
На Рождество, 7 января в Одессу придет похолодание. По прогнозам, день будет пасмурным, но без осадков.
Температура воздуха ночью +1 градус, днем не выше +3.
Напомним, что угроза нависла над тремя областями в Украине: срочное предупреждение ГСЧС
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