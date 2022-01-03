ЧП случилось ночью с жителем села Мардаровка Подольского района. Об этом сообщили в
"Упал с моста на ж/д вокзале на локомотивные провода", - говорится в сообщении.
По словам очевидцев, 18-летнй юноша был пьян, он вылез на поручни пешеходного моста, под которым проходят железнодорожные пути, но не удержался и упал вниз, на рельсы. Падая, потерпевший задел контактную электросеть, что привело к поражению электрическим током.
Пострадавшего, получившего тяжелые травмы, доставили в больницу.
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Также свидетели происходящего утверждают, что с парнем были девушки, одна которых рассказала, что перед тем как сорваться вниз, он якобы висел на перилах моста.
При этом в пресс-службе полиции инцидент до сих пор не прокомментировали.
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