"Укрзализныця" отменяет ряд пассажирских поездов в Одесской области, том числе не будет ходить поезд «Черноморец», но это временно.

Как сообщает издание « Пассажирский транспорт », отмена некоторых поездов связана с новогоднимии праздниками.

В частности, на сутки полностью прекращается ж/д сообщение с Измаилом.

Отменяется пассажирский поезд "Киев - Одесса - Измаил" - с отправлением из Киева 31 декабря и из Измаила 1 января.

Также отменяется поезд "Дунайский экспресс" сообщением Измаил - Одесса на 31 декабря, 1, 2 и 3 января.

Кроме этого, в новогоднюю ночь не будет ходить поезд "Черноморец" №105/106 "Одесса - Киев".

Ранее мы писали, на участке Ясиня – Рахов в Закарпатской области упало дерево на рельсы, что привело к сходу с колеи тепловоза.

Из-за аварии задержался поезд Одесса – Рахов.

А еще Politeka писала, что трагедия произошла со школьником на железной дороге под Одессой: угодил в реанимацию