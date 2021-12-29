Как сообщает издание «
В частности, на сутки полностью прекращается ж/д сообщение с Измаилом.
Отменяется пассажирский поезд "Киев - Одесса - Измаил" - с отправлением из Киева 31 декабря и из Измаила 1 января.
Также отменяется поезд "Дунайский экспресс" сообщением Измаил - Одесса на 31 декабря, 1, 2 и 3 января.
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Кроме этого, в новогоднюю ночь не будет ходить поезд "Черноморец" №105/106 "Одесса - Киев".
Ранее мы писали, на участке Ясиня – Рахов в Закарпатской области упало дерево на рельсы, что привело к сходу с колеи тепловоза.
Из-за аварии задержался поезд Одесса – Рахов.
А еще Politeka писала, что трагедия произошла со школьником на железной дороге под Одессой: угодил в реанимацию