В Одесской области женщина скончалась от болевого шока, ее зверски избил родной сын.

Жуткое убийство произошло в городе Балта, сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

В полиции рассказали, что 62-летнюю жительницу Балты без признаков жизни обнаружил у нее дома знакомый. Он вызвал полицию. По данным экспертизы, женщина скончалась от болевого шока, кровоизлияния в мозг и переломов ребер.

В полиции начали поиски убийцы и во время следственных мероприятий было установлено, что несчастную лишил жизни душевнобольной сын.

На фоне обострения болезни между матерью и сыном произошел конфликт, в результате чего мужчина ударил ее по голове, а когда женщина упала, продолжал наносить удары по телу.

Преступника задержали и поместили в заведение по оказанию психиатрической помощи.

В настоящее время судебно-психиатрическая экспертиза устанавливает вменяемость мужчины.

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