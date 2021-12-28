Жуткое убийство произошло в городе Балта, сообщает
В полиции рассказали, что 62-летнюю жительницу Балты без признаков жизни обнаружил у нее дома знакомый. Он вызвал полицию. По данным экспертизы, женщина скончалась от болевого шока, кровоизлияния в мозг и переломов ребер.
В полиции начали поиски убийцы и во время следственных мероприятий было установлено, что несчастную лишил жизни душевнобольной сын.
На фоне обострения болезни между матерью и сыном произошел конфликт, в результате чего мужчина ударил ее по голове, а когда женщина упала, продолжал наносить удары по телу.
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Преступника задержали и поместили в заведение по оказанию психиатрической помощи.
В настоящее время судебно-психиатрическая экспертиза устанавливает вменяемость мужчины.
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