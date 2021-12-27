В Одессе на проезжей части водитель и пешеход выясняли отношения при помощи кулаков.

Мужчины дрались на пешеходном переходе, который расположен на 5-й станции Большого Фонтана. Инцидент сняли на видео случайные очевидцы, после чего ролик опубликовал 27 декабря Telegram-канал " Х. Одесса " (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Всё началась с того, что водитель остановился прямо на «зебре» и когда один из пешеходов переходил дорогу, то не стал терпеть такой дерзости, открыл заднюю дверь чужого авто и пролез через нее.

Ошарашенный водитель схватил газовый баллончик и запшикал ним мужчину.

После этого мужчины принялись наносить друг другу удары кулаками и таскали за шиворот.

Напомним, что в кинотеатре затеяли драку во время фильма: эпичное видео из Одесской области

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