Мужчины дрались на пешеходном переходе, который расположен на 5-й станции Большого Фонтана. Инцидент сняли на видео случайные очевидцы, после чего ролик опубликовал 27 декабря Telegram-канал "
Всё началась с того, что водитель остановился прямо на «зебре» и когда один из пешеходов переходил дорогу, то не стал терпеть такой дерзости, открыл заднюю дверь чужого авто и пролез через нее.
Ошарашенный водитель схватил газовый баллончик и запшикал ним мужчину.
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После этого мужчины принялись наносить друг другу удары кулаками и таскали за шиворот.
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