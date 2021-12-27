Драку сняли на видео случайные очевидцы, после чего ролик опубликовал 26 декабря Telegram-канал "
Известно, что потасовка случилась в городе Черноморске Одесской области в кинотеатре «Нептун» во время показа фильма "Человек-паук: Нет пути домой".
Очевидцы говорят, что одна из женщин начала ссориться с мужем на весь зал, причем между ними сидел ребенок.
«Потом ее муж вышел, и она похоже все равно что-то там сидела недовольная бурчала и с передних рядов девушке это надоело, завязался махач», - рассказали свидетели.
50-летняя Орбакайте показала, как выглядит единственная внучка Пугачевой: "Превращается в..."
Самая богатая певица Украины хвастнула элитным отдыхом дочерей-близняшек: "Сказка наяву"
В Украине выпало до двух метров снега, метеорологи предупредили об опасности: «Ожидаются…»
Юный победитель "Україна має талант" ошеломил зрителей и судей: "Достоин мировой сцены"
Кравец из "Квартал 95" обратилась к украинцам за помощью и рассказала печальные подробности: "Плачу..."
На видео видно, как две женщины с криками хватают друг друга за одежду и дерутся, используя кулаки, в то время как на экране кинотеатра также происходит драка между персонажами. В какой-то момент в потасовку вмешались мужчины, после чего посетительница кинотеатра выплеснула в лицо оппонентки какую-то жидкость из бутылки.
Пользователи сети принялись обсуждать происходящее.
«Фильм огонь, но тут видимо ещё жарче было»,
«Видимо думали, что находятся в фильме»,
«Фильм прикольный, 4Д получается»,- пишут в сети.
Напомним, что одессит схватился за нож и устроил резню в доме
Еще Politeka писала, резня случилась на Дерибасовской, нападавшему всего 18 лет: кадры и подробности из Одессы
Также Politeka сообщала, что под Одессой неадекват устроил резню на улице и попал под самосуд, видео: "Убери нож, утырок"