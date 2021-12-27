В кинотеатре Одесской области женщины затеяли драку во время показа фильма «Человек паук», зрители могли наблюдать одновременно два действия: в зале и на экране.

Драку сняли на видео случайные очевидцы, после чего ролик опубликовал 26 декабря Telegram-канал " Одесса INFO " (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Известно, что потасовка случилась в городе Черноморске Одесской области в кинотеатре «Нептун» во время показа фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

Очевидцы говорят, что одна из женщин начала ссориться с мужем на весь зал, причем между ними сидел ребенок.

«Потом ее муж вышел, и она похоже все равно что-то там сидела недовольная бурчала и с передних рядов девушке это надоело, завязался махач», - рассказали свидетели.

На видео видно, как две женщины с криками хватают друг друга за одежду и дерутся, используя кулаки, в то время как на экране кинотеатра также происходит драка между персонажами. В какой-то момент в потасовку вмешались мужчины, после чего посетительница кинотеатра выплеснула в лицо оппонентки какую-то жидкость из бутылки.

Пользователи сети принялись обсуждать происходящее.

«Фильм огонь, но тут видимо ещё жарче было»,

«Видимо думали, что находятся в фильме»,

«Фильм прикольный, 4Д получается»,- пишут в сети.

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