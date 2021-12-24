Как передает Politeka.net , о повышении тарифов на подачу воды и водоотвод проинформировали в
Так, для квартир и домов с водой и канализацией повышение тарифа составит 5,14 гривен или на 17%.
Для абонентов "Инфоксводоканала", в том числе населения, новая цена на воду составит 17,92 гривен. Сейчас одесситы платят 16,44 гривен.
За водоотвод придется платить гривен 17,24 гривен. Ныне жители Одессы платят 13,58 гривен
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
Полякова огорошила поведением на «Голосі країни», кадры попали в сеть: «Оля когда-нибудь бывает в адеквате?»
ЗНО-2022: правила для абитуриентов изменились, кому придется сдавать математику
Певец Дан Балан рухнул с высоты третьего этажа, подробности: "Рядом был металлический штырь"
В лесу заметили необычную дыру, фото стало сенсацией в сети: словно портал в другой мир
Отметим, что новые тарифы на воду и канализацию для 45 водоканалов утвердила национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг на заседании 22 декабря.
Напомним, что в трубах одесситов потечет зеленая вода: сделано важное предупреждение
Также Politeka сообщала, новые тарифы на отопление утвердили в Одессе: сколько придется платить