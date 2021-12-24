С 1 января 2022 года в Одессе подорожает вода, причем повысится тариф не только на водоснабжение, но и на канализацию.

Как передает Politeka.net , о повышении тарифов на подачу воды и водоотвод проинформировали в Инфоксводоканале.

Так, для квартир и домов с водой и канализацией повышение тарифа составит 5,14 гривен или на 17%.

Для абонентов "Инфоксводоканала", в том числе населения, новая цена на воду составит 17,92 гривен. Сейчас одесситы платят 16,44 гривен.

За водоотвод придется платить гривен 17,24 гривен. Ныне жители Одессы платят 13,58 гривен

Отметим, что новые тарифы на воду и канализацию для 45 водоканалов утвердила национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг на заседании 22 декабря.

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