Жителей Одессы предупредили о том, что в их трубы коммунальщики пустят воду, окрашенную в желтый или зеленый цвет.

Так, коммунальщики из «Теплоснабжения города Одессы», собираются ввести пищевой краситель в тепловые сети, чтобы выявить утечки теплоносителя. Об этом предупредила директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских, пишет издание Первый городской.

«Будет проступать вода желтого или зеленого цвета, с таким люминесцентным освещением и таким образом все работники, которые проводят эксплуатацию и осмотр теплосетей, будут видеть – где есть у нас место течи», - заявила чиновница.

Мостовских говорит, что несмотря на то, что все жилые дома, школы, больницы и прочие социальные объекты обеспечены теплом, всё равно возникают аварии.

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