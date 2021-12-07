Жителей Одессы предупредили о том, что в их трубы коммунальщики пустят воду, окрашенную в желтый или зеленый цвет.
Так, коммунальщики из «Теплоснабжения города Одессы», собираются ввести пищевой краситель в тепловые сети, чтобы выявить утечки теплоносителя. Об этом предупредила директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских, пишет издание
«Будет проступать вода желтого или зеленого цвета, с таким люминесцентным освещением и таким образом все работники, которые проводят эксплуатацию и осмотр теплосетей, будут видеть – где есть у нас место течи», - заявила чиновница.
Мостовских говорит, что несмотря на то, что все жилые дома, школы, больницы и прочие социальные объекты обеспечены теплом, всё равно возникают аварии.
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