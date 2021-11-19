Замерзающие жильцы новостоя в Одессе вышли на акцию протеста и перекрыли улицу, чтобы добиться тепла.

В Одессе прошло две недели, как начался отопительный сезон, однако не для всех.

Жители ЖК «Подкова», расположенного на Фонтанской дороге, до сих пор сидят без отопления, и чтобы привлечь внимание чиновников к своей проблеме они перекрыли улице Петрашевского. Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса как она есть», передает Politeka.net.

Людям приходится согреваться кондиционерами и обогревателями, однако электросеть не выдерживает такой нагрузки, поэтому нередко им приходится оставаться еще и без света.

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Возмущенные одесситы ходят по пешеходному переходу и не пропускают автотранспорт.

Некоторые водители пытаются объехать демонстрантов по рельсам, но полиция таких разворачивает.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что одесситам сообщили о подорожании газа накануне отопительного сезона: 40 грн за куб