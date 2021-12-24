На промрынке «7 километр» приезжий из Сум ударил ножом в живот мужчину-разнорабочего.

Кровавые разборки произошли во время обеда в кафе на промтоварном рынке, сообщили в пресс-службе одесской полиции.

В полиции сообщили, что нападавший и потерпевший вместе работали на рынке грузчиками и время от времени пересекались.

Правоохранители рассказали, что 37-летний правонарушитель работал на "7 километре" разнорабочим и время от времени пересекался с потерпевшим - 31-летним жителем Белгород-Днестровского района.

В состоянии алкогольного опьянения во время обеда в кафе они начали приставать друг к другу и устроили драку. В ходе схватки один из них схватился за нож и пырнул в живот оппонента, а потом сбежал с места происшествия.

Скорую помощь 31-летнему пострадавшему из Белгород-Днестровская вызвали прохожие, его госпитализировали с колото-резаной резанным ранением брюшной полости.

Полицейские по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Сум.

У мужчины изъяли ножи и посадили под стражу.

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