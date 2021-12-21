На морвокзале в Одессе женщина под кайфом угнала яхту и наскочила на ней на пирс.

О необычном происшествии сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

В полицию обратился владелец яхты, который пришел на причал морвокзала и обнаружил, что его судно исчезло.

Вскоре полицейские обнаружили яхту - она наскочило на бетонный пирс и лишилась возможности двигаться дальше. На судне нашли женщину под действием наркотиков, она рассказала, что хотела добраться по морю в Николаев.

Выяснилось также, что задержанная 25-летняя нарушительница находится в розыске. На неё за год дважды составляли материалы за управление транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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