О необычном происшествии сообщили в
В полицию обратился владелец яхты, который пришел на причал морвокзала и обнаружил, что его судно исчезло.
Вскоре полицейские обнаружили яхту - она наскочило на бетонный пирс и лишилась возможности двигаться дальше. На судне нашли женщину под действием наркотиков, она рассказала, что хотела добраться по морю в Николаев.
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Выяснилось также, что задержанная 25-летняя нарушительница находится в розыске. На неё за год дважды составляли материалы за управление транспортом в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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