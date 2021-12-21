Водителей всех видов транспорта предупреждают, что на трассе Киев-Одесса будет перекрыто движение на мосту через Хаджибейский лиман

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Одесской области, передает Politeka.net

Движение по мосту будет закрыто с 9 часов вечера, 21 декабря, до 5 часов утра, 22 декабря, в связи с наладочными работами системы мониторинга взвешивания в движении (WIM).

Дорожники приложили схему объезда моста – через Раздельную и Чучурган.

Также планируется перекрытие движения по полосам в обоих направлениях, без перекрытия моста:

• 22 декабря с 9:00 до 18:00;

• 23 декабря с 9:00 до 18:00;

• 24 декабря с 9:00 до 18:00.

Службе автомобильных дорог в Одесской области просят извинение из-за временно причиненных неудобств.

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