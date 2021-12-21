Об этом сообщили в
Движение по мосту будет закрыто с 9 часов вечера, 21 декабря, до 5 часов утра, 22 декабря, в связи с наладочными работами системы мониторинга взвешивания в движении (WIM).
Дорожники приложили схему объезда моста – через Раздельную и Чучурган.
Также планируется перекрытие движения по полосам в обоих направлениях, без перекрытия моста:
• 22 декабря с 9:00 до 18:00;
• 23 декабря с 9:00 до 18:00;
• 24 декабря с 9:00 до 18:00.
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Службе автомобильных дорог в Одесской области просят извинение из-за временно причиненных неудобств.
Ранее мы писали, во вторник, 21 декабря Одессу начало заметать снегом.
В районе Черемушек возле Дома мебели дерево не выдержало резкого прихода зимы и упало. К счастью, не на проезжую часть.
Также стало известно, что сегодня сошел с рельсов трамвай №18.
ДТП случилось между 5-й и 6-й Фонтана.
Напомним, про на трассе Киев-Одесса перекрыли движение: известна причина
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