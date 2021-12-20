Кровавые разборки случились ночью возле развлекательного заведения «Ванити» на улице Екатерининской, сообщают местные Telegram-каналы.

По информации соцсетей, резня произошла между представителями иностранных государств. Один из участников драки получил проникающие тяжкие телесные повреждения.

Примечательно, что раненного доставили в Приморское отделение полиции, где он исткал кровью, а после этого увезли в больницу.

«Турки зарубились с арабами, итог: проникающие тяжки телесные», - говорится в сообщении Telegram-канал.

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В пресс-службе полиции инцидент решили не комментировать.

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