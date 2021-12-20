Кровавые разборки случились ночью возле развлекательного заведения «Ванити» на улице Екатерининской, сообщают местные
По информации соцсетей, резня произошла между представителями иностранных государств. Один из участников драки получил проникающие тяжкие телесные повреждения.
Примечательно, что раненного доставили в Приморское отделение полиции, где он исткал кровью, а после этого увезли в больницу.
«Турки зарубились с арабами, итог: проникающие тяжки телесные», - говорится в сообщении Telegram-канал.
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В пресс-службе полиции инцидент решили не комментировать.
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