Жуткую находку выявили в воскресенье, 19 декабря, в лесопосадке возле станции Усатово в Одесской области, сообщает
Как стало известно, мужчина случайно нашел фигуру, напоминающую человека, обмотанного полиэтиленом. Очевидец сначала решил, что это чья-то неудачная шутка, но, подойдя поближе, понял, что в чёрной плёнке действительно находится тело человека.
На место была вызвана следственно-оперативная группа.
Полицейским предстоит установить личность погибшего, а также выяснить причину его смерти.
Пугачева нарвалась на критику, взявшись учить дочку готовить на роскошной кухне: "Отошла отсюда"
Внезапно ушел из жизни народный артист РФ, его фильмы обожали миллионы: «Большая утрата»
В реанимации остановилось сердце знаменитого актера: госпитализировали прямо со съемок
Максим Тарапата после неудачи с "Холостячкой" Огневич заговорил о сражении за любовь: "Борись за Злату"
Оборвалась жизнь известной актрисы, запомнившейся ролью в "Иронии судьбы": "Светлая память"
В пресс-службе Нацполиции информацию о трупе пока не комментируют.
Тем временем местные
Напомним, что трагически завершились поиски пенсионера, исчезнувшего 6 дней назад на Одесчине: "Тело извлекли из..."
Также Politeka сообщала, тело мужчины достали из выгребной ямы на Одесчине
Кроме того Politeka писала, трагедией завершились поиски беременной украинки и ее мужа: без родителей остались двое детей