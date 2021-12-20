Вблизи Одессы местный житель случайно обнаружил черный полиэтиленовый пакет, в который был спрятал труп человека.

Жуткую находку выявили в воскресенье, 19 декабря, в лесопосадке возле станции Усатово в Одесской области, сообщает Telegram-канал "Х.Одесса".

Как стало известно, мужчина случайно нашел фигуру, напоминающую человека, обмотанного полиэтиленом. Очевидец сначала решил, что это чья-то неудачная шутка, но, подойдя поближе, понял, что в чёрной плёнке действительно находится тело человека.

На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Полицейским предстоит установить личность погибшего, а также выяснить причину его смерти.

В пресс-службе Нацполиции информацию о трупе пока не комментируют.

Тем временем местные СМИ сообщают, что на теле погибшего нет видимых следов насилия, а значит можно предположить, что человек умер естественной смертью, а потом кто-то избивался от его трупа.

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