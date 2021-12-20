В Одессе третьи сутки ведутся поиски пропавшего несовершеннолетнего парня, родственники и полиция просят о помощи.

15-летний Дмитрий Васильков, который живет в Одессе, вышел из дома еще 17 декабря и с тех пор никто его не видел. Информация об исчезновении несовершеннолетнего появилась на сайте Нацполиции в Одесской области.

Парень был одет в темно синюю куртку и черные ботинки.

В полиции показали его фото и сообщили о приметах.

Рост Димы 160 см, подросток имеет среднее телосложение, русые длинные волосы, и карие глаза.

С любой информацией относительно пропавшей просьба звонить по телефону: (048) 779-42-52 или на линию 102.

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

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