Это произошло на улице Дерибасовской, сообщает
По версии полицейских, к 20-летнему одесситу подошел незнакомец и попросил дать сигарету. Потом мужчины повздорили. Местный житель ударил 27-летнего гражданина, который приехал из Днепропетровской области у= кулаком в лицо. От удара мужчина упал и потерял сознание, а местный скрылся с места происшествия.
В результате инцидента у пострадавшего диагностировали тяжелые травмы головы. Одессита правоохранители все же задержали и объявили ему подозрение по ч. 1 ст. 121 УК. По этой статье ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
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