В Одессе пенсионерка стала жертвой кражи, пока разговаривала по телефону, двое неизвестных подбежали и выхватили гаджет из ее рук.

Нападение произошло средь бела дня на Николаевской дороге в Суворовском районе Одессы, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Полицейские говорят, что к краже причастны два брата: один из них подошел к 60-летней прохожей сзади, когда она разговаривала по мобильному телефону и вырвал гаджет из рук. Другой тем временем дернул сумку, висящую на плече потерпевшей, но оторвал только от нее ручку.

О нападении пострадавшая немедленно оповестила стражей порядка. В этом ее помогли случайные прохожие, которые дали позвонить по телефону.

На место были направлены наряды полиции, которые патрулировали территорию Суворовского района города, и менее чем через час злоумышленники были задержаны. Украденный мобильный у них изъяли.

Выяснилось, что братья, одному 23 года, второй на три года старше, ехали на электричке из Любашевки на работу в Авангард, но напутали с остановкой и чтобы не терять время, решились на преступление. Один из них уже ранее судим за кражи.

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