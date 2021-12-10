В сети показали, как пожилые дамы качают мышцы на тренажерах в Одессе, видео вызвало шквал восхищения.

Короткий ролик появился в Telegram-канал «Одесса-Инфо», в пятницу, 10 декабря (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Так, в объектив камер очевидцев попало видео, сделанное на одной из спортивных площадок в Одессе.

В кадре две пенсионерки разминают мышцы на тренажёрах с раннего утра. При этом каждая женщина выбрала для себя отдельно тренажер и принялась активно на нем заниматься.

«Зацените что творят одесские бабули в 07:00 утра», - говорится в подписи к видео.

Пользователи сети с восхищением отреагировали на увиденное.

«Какие молодцы»,

«Бабули дадут фору молодым», - пишут в сети.

Видео можно просмотреть тут.

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