В сети показали, как пожилые дамы качают мышцы на тренажерах в Одессе, видео вызвало шквал восхищения.
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Так, в объектив камер очевидцев попало видео, сделанное на одной из спортивных площадок в Одессе.
В кадре две пенсионерки разминают мышцы на тренажёрах с раннего утра. При этом каждая женщина выбрала для себя отдельно тренажер и принялась активно на нем заниматься.
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«Зацените что творят одесские бабули в 07:00 утра», - говорится в подписи к видео.
Пользователи сети с восхищением отреагировали на увиденное.
«Какие молодцы»,
«Бабули дадут фору молодым», - пишут в сети.
Видео можно просмотреть
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