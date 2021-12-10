В Одессе не утихает скандал с 16-летним подростком, над которым издевался родной отец: под видом «духовного лечения», мужчина морил голодом мальчика.

Одесские журналисты побывали в доме у парня, которого вернулись в семью и показали обстановку, в которой он сейчас живет. Об этом пишет Украинская служба информации.

По данным издания, 16-летний Андрей до сих пор неподвижен. Он питается через трубку-зонд, а рядом снова можно увидеть флакон с маслом для «помазаний».

Суд решил, что отец парня якобы исправился и создал для ребенка надлежащие условия.

«Я люблю своего сына, вся моя семья любит ребенка, и я его никому не отдам. Если бы даже его суд забрал, я бы жил под тем учреждением, где лежит мой ребенок», - говорит отец, однако отвечать на вопрос журналистов, касающихся помазания масло, отказался.

Тем временем служба по делам детей уже готовит апелляцию на решение суда, вернувшего Андрея родителям.

"В самом решении было прописано, что для ребенка созданы новые условия для проживания и воспитания. Но не принято во внимание, что когда отец был в больнице – а он там был все время, он продолжал проводить помазания, те самые, которые довели ребенка до такого состояния, – сообщила директор службы по делам детей в Одессе Юлия Никандрова.

Напомним, в Одессе горе-отец морил голодом сына, называя это "духовным лечением"