История 16-летнего парня, которого морил голодом родной отец, получила неожиданное продолжение.

Новость об одессите, который под видом «духовного лечения», морил голодом собственного сына облетела всю Украину в середине лета.

Отец довел до такого состояния истощения 16-летнего парня, что тот не мог пить воду.

В больницу подростка доставили в критическом состоянии: с дефицитом веса и обезвоживанием.

У него диагностировали тяжелую форму анорексии - его рост составлял 180 см, а весил он 30 килограммов.

По словам отца, он считал, что его больной сын вместо поддержки специалистов требует «духовного лечения», выраженного в пищевых ограничениях.

Недавно в суде рассматривали дело по изъятию ребенка из семьи, но согласно решению суда, подросток вернется в семью, где его морили голодом.

Об этом сообщила директор службы по делам детей в Одессе Юлия Никандрова.

Она уточнила, что суд отказал соцслужбам изъять ребенка из семьи.

"Помните мальчика, который весил 30 килограммов. Папа его голодом морил. Помните? Так суд отказал в изъятии его из семьи", – заявила Никандрова.

Напомним, что ребенок потерял сознание посреди улицы в Одессе: мать сообщила, что было до этого