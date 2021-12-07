История 16-летнего парня, которого морил голодом родной отец, получила неожиданное продолжение.
Новость об одессите, который под видом «духовного лечения», морил голодом собственного сына облетела всю Украину в середине лета.
Отец довел до такого состояния истощения 16-летнего парня, что тот не мог пить воду.
В больницу подростка доставили в критическом состоянии: с дефицитом веса и обезвоживанием.
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У него диагностировали тяжелую форму анорексии - его рост составлял 180 см, а весил он 30 килограммов.
По словам отца, он считал, что его больной сын вместо поддержки специалистов требует «духовного лечения», выраженного в пищевых ограничениях.
Недавно в суде рассматривали дело по изъятию ребенка из семьи, но согласно решению суда, подросток вернется в семью, где его морили голодом.
Об этом
Она уточнила, что суд отказал соцслужбам изъять ребенка из семьи.
"Помните мальчика, который весил 30 килограммов. Папа его голодом морил. Помните? Так суд отказал в изъятии его из семьи", – заявила Никандрова.
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