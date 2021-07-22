Врачи ужаснулись, когда увидели подростка, он весил всего 28 кг

В больницу Одессы был доставлен подросток в критическом состоянии

16-летнего мальчика привезли с сильным обезвоживанием и дефицитом веса. Ребенок весил всего 28 килограммов, а тело его было покрыто многочисленными гематомами. За жизнь мальчика сейчас борются врачи, он в крайне тяжелом состоянии пребывает в реанимации.

Как сообщили в полиции, до анорексии подростка довел собственный отец. Он пытался лечить больного сына при помощи "духовного лечения" и вместо обращения к медикам изводил сына голоданием.

Когда уже истощенный мальчик перестал пить воду, отец решил привести его в больницу, где врачи ужаснулись.

Одесским СМИ удалось пообщаться с отцом ребенка.

Мужчина рассказал свою версию, согласно которой, он, не мучал сына, а «лечил от порчи». Такой метод, с его слов, ему подсказали священнослужители.

Мужчина рассказал, что Андрей (так зовут пострадавшего мальчика) родился с проблемами здоровья, а якобы после прививки в полтора года мальчик перестал разговаривать. И первые годы жизни ребенка родители ходили по врачам, но медики так и не могли поставить диагноз. Тогда они обратились к нетрадиционной медицине.

Мужчина утверждает, что один священнослужитель, назначил его сыну «святое масло», которым он мазал тело ребенка долгие годы.

«Я просто мазал и ему становилось легче. Никаких таблеток он не принимал», — уточнил отец ребенка. При этом он отметил, что что синюшные следы на теле сына свидетельствуют о том, что в теле человека «забито духовное».

Ограничения в еде отец назвал «духовным лечением».

Теперь горе-отцом занялись в полиции. За издевательство над ребенком ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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