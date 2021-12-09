Она положена не всем

В Украине всё чаще поднимают вопрос о введении дополнительной третьей дозы вакцины против коронавирусной инфекции.

О том, для каких категорий лиц она будет предназначена, рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телеканала 1+1.

По его словам, дополнительная ковид-прививка будет рекомендована людям, которые получают гормональную терапию, перенесли трансплантацию или ВИЧ-инфицированные.

В тоже время главный санитарный врач Украины также добавил, что вопрос бустерной дозы для всех вакцинированных в Украине пока еще рассматривается.

Ранее мы писали, Одесская область снова возглавила антирейтинг по числу новых зараженных на COVID-19, это говорит о том, что пока рано радоваться снижению уровня заболеваемости в регионе.

Так, за сутки зарегистрировано 1232 случая заражения коронавирусом в Одесской области и это в четыре раза выше, чем фиксировали днем ранее.

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