В Одессе четверо молодых людей жестоко убили врача, а потом спрятали его тело на территории завода.
Убийство произошло этим летом на «Центролите», сообщает пресс-служба
Парни в возрасте от 19 до 21 лет наладили бизнес по сбыту наркотиков и привлекли к нему 36-летнего медика.
В какой-то момент у них возникло недопонимание, и молодчики решили расправиться с врачом.
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Они заманили свою жертву под предлогом встречи с поставщиками наркотиков на бывшие складские помещения завода недалеко от Одессы.
После чего принялись душить мужчину, а потом закололи его ножом.
По данным прокуратуры, они нанесли доктору около 14 ножевых ранений в область шеи, спины и головы. Мужчина умер от кровопотери. Его тело спрятали, просто присыпав землей, а затем злоумышленники похитили его автомобиль.
Подозреваемых сумели отыскать правоохранители.
Теперь убийцам грозит пожизненное заключение.
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