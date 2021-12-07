Между ними возникло непонимание

В Одессе четверо молодых людей жестоко убили врача, а потом спрятали его тело на территории завода.

Убийство произошло этим летом на «Центролите», сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Парни в возрасте от 19 до 21 лет наладили бизнес по сбыту наркотиков и привлекли к нему 36-летнего медика.

В какой-то момент у них возникло недопонимание, и молодчики решили расправиться с врачом.

Они заманили свою жертву под предлогом встречи с поставщиками наркотиков на бывшие складские помещения завода недалеко от Одессы.

После чего принялись душить мужчину, а потом закололи его ножом.

По данным прокуратуры, они нанесли доктору около 14 ножевых ранений в область шеи, спины и головы. Мужчина умер от кровопотери. Его тело спрятали, просто присыпав землей, а затем злоумышленники похитили его автомобиль.

Подозреваемых сумели отыскать правоохранители.

Теперь убийцам грозит пожизненное заключение.

Напомним, про детали трагедии со школьником в лицее Одессы

А еще Politeka писала, что мужчина с ножом внезапно набросился на прохожих

Также Politeka сообщала, что трагедия настигла молодого моряка в порту Одессы