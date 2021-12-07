После того, как стало известно об отравлении ученицы, которая выпила «коктейль» кола с антисептиком и угодила в больницу, информацию решил прокомментировать диерктор школы.

Руководитель учебного заведения №35 Виктор Арват рассказал свою версию случившегося, пишут местные СМИ.

Инцидент случился в понедельник, 6 декабря после уроков.

Директор утверждает, что ученица 9-го класса решила поэкспериментировать и выпила антисептик в школе сама, никто ей ничего не подмешивал.

"Два года в школе пользуются этим антисептиком и никому в голову не приходило его пробовать. А тут 9 класс. Она экспериментировала, выясняла, поменяет ли кола цвет, если добавить антисептик, поменяет ли кола вкус или нет", - говорит руководитель школы.

После того, как школьница выпила «коктейль», другие дети рассказали об этом педагогам и медсестре.

Виктор Арват утверждает, что жалоб на здоровье у ребенка не было, однако для перестраховки ее забрали в больницу для наблюдения и через несколько часов отпустили домой.

В тоже время в соцсетях распространили информацию, что пострадавшей девочке подмешали антисептик в газированный напиток "кока-кола" ее одноклассники.

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