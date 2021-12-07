Сейчас наша область в "желтой" зоне

В Одесской области снова выросло количество зараженных коронавирусом и умерших от болезни.

Во вторник, 7 декабря, в Одессе и области ослабили карантин, регион перебазировался из «красной» зоны в «желтую». Власти заявили о нормализации ситуации в эпидемией.

По данным пресс-службы МОЗ Украины , за сутки в Одесской области диагностировано 368 новых случаев заражения COVID-19. Днем ранее их отмечалось 178.

Летальных случаев зафиксировано 23, (до этого всего 10)

Всего заболевших за время пандемии в Одесской области – 231тысяча 446 человек. Жертвами болезни стали 5331 пациента.

Выздоровели от COVID-19 1646 человек. Продолжают болеть 40 839 человек.

Стоит отметить, что с 7 декабря даже в "желтой" зоне эпидемиологической опасности посещать общественные учреждения разрешено будет только тем, кто получил хотя бы одну прививку от коронавируса и имеет соответствующий документ о вакцинации.

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