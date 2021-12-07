В Одессе ученица старших классов попала в реанимацию с отравлением после того, как выпила адский коктейль от сверстников.
Это произошло в специализированной школе №35 на проспекте Гагарина, сообщает
По предварительной информации, 14-летней девочке подростки подмешали в газированный напиток кока-кола антисептик АХД-2000.
Когда школьница выпила этот коктейль, ей стало плохо и ее с признаками отравления госпитализировали в детскую областную больницу на улице Воробьева.
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В социальных сетях говорят, что сверстники всего лишь решили пошутить.
Несовершеннолетней в больнице оказали необходимую медицинскую помощь.
В мэрии подтвердили информацию об инциденте, чиновники уверяют, что потерпевшую уже выписали из больницы, она находилась дома.
Напомним, что в одесском лицее произошла трагедия со школьником: "Били при директоре"
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