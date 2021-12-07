От детей можно ожидать чего угодно

В Одессе ученица старших классов попала в реанимацию с отравлением после того, как выпила адский коктейль от сверстников.

Это произошло в специализированной школе №35 на проспекте Гагарина, сообщает Telegram-канал «Х. Одесса».

По предварительной информации, 14-летней девочке подростки подмешали в газированный напиток кока-кола антисептик АХД-2000.

Когда школьница выпила этот коктейль, ей стало плохо и ее с признаками отравления госпитализировали в детскую областную больницу на улице Воробьева.

В социальных сетях говорят, что сверстники всего лишь решили пошутить.

Несовершеннолетней в больнице оказали необходимую медицинскую помощь.

В мэрии подтвердили информацию об инциденте, чиновники уверяют, что потерпевшую уже выписали из больницы, она находилась дома.

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