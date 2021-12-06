Коронавирус ослабил свою хватку в Одесской области и теперь регион перейдет из «красной» зоны карантина в «желтую».
Это случится быстрее, чем думают все одесситы – во вторник 7 декабря.
Решение о послаблении карантинных ограничений приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Кроме того, ограничения самого высокого уровня эпидемической опасности снимают на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областей и города Киева.
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Стоит отметить, что с 7 декабря даже в "желтой" зоне эпидемиологической опасности посещать общественные учреждения разрешено будет только тем, кто получил хотя бы одну прививку от коронавируса и имеет соответствующий документ о вакцинации.
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