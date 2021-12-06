В центре Одессы молодой человек разбил витрину бутика, переоделся в брендовую одежду, но насладится обновками не смог, модника поймали.
Кража магазина на улице Екатерининской произошла ночью, сообщили в
Как рассказали в полиции, 21-летний мужчина бросил кусок тротуарной плитки в витрину магазина, разбив ее.
После этого он переродился в новые вещи, а еще несколько комплектов одежды прихватил с собой. Сумма нанесенного урона составила несколько десятков тысяч гривен.
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Стражи порядка задержали подозреваемого за несколько кварталов от места преступления.
Похишенную одежду изъяли, а мужчину заключили под стражу. Проводится расследование по ч.1 ст.185 УК Украины (кража).
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