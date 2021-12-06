Малолетние хулиганы забросали камнями совершенно новенький поезд Укрзализныци «Дунайский экспресс», который курсирует из Одессы в Измаил.
Происшествие случилось в начале декабря в Одессе возле Иванковского путепровода. Об этом сообщила
На запись видно, как группа неизвестных подросток бросает камни новый дизель-поезд, который вышел на рейс всего 2 недели назад.
Железнодорожники говорят, что в результате хулиганской атаки пострадал внешний стеклопакет дверей, его стоимость свыше 7 тысяч гривен, плюс работы по замене.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Оборвалась жизнь известного российского певца, коллеги безутешные: "Мы потеряли душевного друга..."
Внезапно оборвалась жизнь известного российского актера: раскрыта причина трагедии
Дочь Лорак случайно засветила интерьер их роскошного дома: неожиданное видео
Павлика, Зиброва, Иво Бобула и других потрясла трагедия с народным артистом: "Господь лучших забирает"
К счастью, никто из пассажиров не пострадал.
В сети возмущены действиями хулиганов по отношению к совершенно новому поезду, люди считают, что полиция обязанна найти подростков и заставить возместить ущерб их родителей в десятикратном размере.
"Как Украина может стать процветающей с таким уровнем культуры, а такая дикость творится, ломают все: скамейки в парках, мусора как на свалке, фасады домов портят! Воспитывать нужно взрослых, потому что дети копируют их поведение",
"Привлечь к возмещению ущерба родителей...подростков на исправительные работы,например мыть вагоны,мести улицы и т.д",
"Нужны камеры повсюду.Начинать сажать таких героев.Ну а со временем другие уже будут думать стоит ли это делать..", - пишут в сети.
Напомним, что на пассажирский поезд напали под Одессой: срочное заявление Укрзализныци
Еще Politeka писала, что трагедия на железной дороге, очевидцы рассказали, как погиб подросток: "шел взять коту корм и..."
Также Politeka сообщала, что пассажирский поезд наехал на легковушку по дороге в Одессу, фото: авто выехало на рельсы