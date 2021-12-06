Малолетние хулиганы забросали камнями совершенно новенький поезд Укрзализныци «Дунайский экспресс», который курсирует из Одессы в Измаил.

Происшествие случилось в начале декабря в Одессе возле Иванковского путепровода. Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» в Фейсбук, пишет Politeka.net

На запись видно, как группа неизвестных подросток бросает камни новый дизель-поезд, который вышел на рейс всего 2 недели назад.

Железнодорожники говорят, что в результате хулиганской атаки пострадал внешний стеклопакет дверей, его стоимость свыше 7 тысяч гривен, плюс работы по замене.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

В сети возмущены действиями хулиганов по отношению к совершенно новому поезду, люди считают, что полиция обязанна найти подростков и заставить возместить ущерб их родителей в десятикратном размере.

"Как Украина может стать процветающей с таким уровнем культуры, а такая дикость творится, ломают все: скамейки в парках, мусора как на свалке, фасады домов портят! Воспитывать нужно взрослых, потому что дети копируют их поведение",

"Привлечь к возмещению ущерба родителей...подростков на исправительные работы,например мыть вагоны,мести улицы и т.д",

"Нужны камеры повсюду.Начинать сажать таких героев.Ну а со временем другие уже будут думать стоит ли это делать..", - пишут в сети.

Напомним, что на пассажирский поезд напали под Одессой: срочное заявление Укрзализныци

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