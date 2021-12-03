В Одессе произошла крупная кража, из автомобиля похитили почти миллион гривен, полицейские объявили план «Перехват».

Как передает Politeka.net, подробности дерзкого ограбления сообщает 7 канал в Telegram.

Так, на углу Преображенской и Базарной улиц автомобиль Nissan Rogue Sport ехал в тянучке, когда неожиданно подбежал неизвестный в капюшоне и вытащил из салона сумку с деньгами.

После этого мужчина скрылся, а жертва ограбления обратилась за помощью к правоохранителям.

По данным Telegram-канала в сумке находилось 948 тыcяч гривен, а в полиции для поимки вора был объявлен план "Перехват".

"К счастью, случайные свидетели запомнили госномер Ауди (ВН 3684 РА), в которой укатил драгоценный рюкзак", - говорится в сообщении.

Сейчас вор задержан. Им оказался иностранец. Мужчине сообщили о подозрении в краже и отправили в СИЗО. Теперь ему грозит до шести лет тюрьмы.

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