История с дорогостоящим полицейским беспилотником, который по ошибке сбили военные, получила продолжение.
Так, глава ГУНП в Одесской области генерал полиции третьего ранга Николай Семенишин решил прокомментировать ситуацию, пишет издание
24 ноября в Одессе военные сбили пролетавший рядом с армейскими складами с горючим дрон. Спустя некоторое время выяснилось, что этот летательный аппарат принадлежал полицейским, которые запустили его для испытаний.
Также стало известно, что мультикоптер был куплен правоохранителями в конце октября почти за 1,5 миллиона гривен.
Семенишин говорит изданию, что полицейский дрон действительно залетел на территорию военной части, где его принудительно приземлили. Но он остался целым и его просто вернули правоохранителям.
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Кроме того, глава полиции утверждает, что данный дрон не стоил полтора миллиона гривен. Дрон за полтора миллиона гривен пока только готовятся закупать, а в инциденте участвовал совсем другой летательный аппарат, марку и стоимость которого Семенишин уточнять не стал.
Между тем, в телеграм-канале «Х. Одесса» показали фотографию сбитого беспилотника. На ней отчетливо видны повреждения аппарата.
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