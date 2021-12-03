История с дорогостоящим полицейским беспилотником, который по ошибке сбили военные, получила продолжение.

Так, глава ГУНП в Одесской области генерал полиции третьего ранга Николай Семенишин решил прокомментировать ситуацию, пишет издание Суспільне.

24 ноября в Одессе военные сбили пролетавший рядом с армейскими складами с горючим дрон. Спустя некоторое время выяснилось, что этот летательный аппарат принадлежал полицейским, которые запустили его для испытаний.

Также стало известно, что мультикоптер был куплен правоохранителями в конце октября почти за 1,5 миллиона гривен.

Семенишин говорит изданию, что полицейский дрон действительно залетел на территорию военной части, где его принудительно приземлили. Но он остался целым и его просто вернули правоохранителям.

Кроме того, глава полиции утверждает, что данный дрон не стоил полтора миллиона гривен. Дрон за полтора миллиона гривен пока только готовятся закупать, а в инциденте участвовал совсем другой летательный аппарат, марку и стоимость которого Семенишин уточнять не стал.

Между тем, в телеграм-канале «Х. Одесса» показали фотографию сбитого беспилотника. На ней отчетливо видны повреждения аппарата.

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