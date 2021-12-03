На юге Одесской области введены карантинные ограничения из-за бешенных животных, известно, что теперь запрещено делать.

Так, вирус бешенства был выявлен у шакалов на территории охотничьих угодий возле города Килия Одесской области, сообщает Измаильская районная государственная администрация.

В связи с этим комиссия приняла решение объявить неблагополучной зоной по бешенству город Килия и села Шевченково и Лески, и ввести карантинные мероприятия на прилегающей территории.

Теперь запрещено проведение промышленного или лицензионного отстрела диких животных, их отлов и вывоз на территорию карантинной зоны.

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Карантинные ограничения будут сняты через 2 месяца после последнего случая заболевания животного бешенством.

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