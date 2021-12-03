Одесситы, проживающие на поселке Котовского, смогут добраться в центр города всего за 45 минут и без пробок.

Чтобы разгрузить пассажиропоток на дорогах со станции «Восточная», что вблизи улицы Бочарова, в направлении одесского железнодорожного вокзала планируют запустить новую городскую электричку. Об этом сообщает сайт Первый городской.

Поездка от станции "Восточная" до "Одесса-Главная" будет стоить около 10 гривен. Этот маршрут может быть запущен к лету 2022 года.

На маршрут до центра города ставить старый транспорт не будут. Поэтому пока ждут от завода модернизированные электропоезда. Их будет три.

Популярные статьи сейчас

Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»

Дорофеева и Кухар выдали все, что думают о "Квартал 95": "Больше выпендриваться..."

Харлан сделала признание об экс-жене Дикусара Алене Шоптенко: "Я навсегда запомню..."

Остановилось сердце знаменитого актера: "Его последние дни превратились в ад"

Жизнь звезды шоу "X-Фактор" и "Голос" трагически оборвалась: "Затянуло в конвейер"
Показать еще

Время поездки составит всего 45 минут.

Стоит отметить, что на маршрутке эту же дистанцию придется преодолевать гораздо дольше из-за пробок в городе. Местные жители говорят, бывают ситуации, когда спасает только электричка. К примеру, если дорогу в центр Одессы затапливает.

Напомним, что пассажиры пожаловались на условия в одесской электричке, видео

Как сообщала Politeka, ЧП в одесской электричке: вооруженный пригрозил пассажирам, видео

Также Politeka писала, что не всех "Укрзализныця" пустит в поезда: кого коснутся ограничения .