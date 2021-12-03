Одесситы, проживающие на поселке Котовского, смогут добраться в центр города всего за 45 минут и без пробок.

Чтобы разгрузить пассажиропоток на дорогах со станции «Восточная», что вблизи улицы Бочарова, в направлении одесского железнодорожного вокзала планируют запустить новую городскую электричку. Об этом сообщает сайт Первый городской.

Поездка от станции "Восточная" до "Одесса-Главная" будет стоить около 10 гривен. Этот маршрут может быть запущен к лету 2022 года.

На маршрут до центра города ставить старый транспорт не будут. Поэтому пока ждут от завода модернизированные электропоезда. Их будет три.

Время поездки составит всего 45 минут.

Стоит отметить, что на маршрутке эту же дистанцию придется преодолевать гораздо дольше из-за пробок в городе. Местные жители говорят, бывают ситуации, когда спасает только электричка. К примеру, если дорогу в центр Одессы затапливает.

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