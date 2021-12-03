Одесситы, проживающие на поселке Котовского, смогут добраться в центр города всего за 45 минут и без пробок.
Чтобы разгрузить пассажиропоток на дорогах со станции «Восточная», что вблизи улицы Бочарова, в направлении одесского железнодорожного вокзала планируют запустить новую городскую электричку. Об этом сообщает
Поездка от станции "Восточная" до "Одесса-Главная" будет стоить около 10 гривен. Этот маршрут может быть запущен к лету 2022 года.
На маршрут до центра города ставить старый транспорт не будут. Поэтому пока ждут от завода модернизированные электропоезда. Их будет три.
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Время поездки составит всего 45 минут.
Стоит отметить, что на маршрутке эту же дистанцию придется преодолевать гораздо дольше из-за пробок в городе. Местные жители говорят, бывают ситуации, когда спасает только электричка. К примеру, если дорогу в центр Одессы затапливает.
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