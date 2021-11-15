Поездку в пригородной электричке нельзя назвать комфортной

Пассажиры пригородной электрички пожаловались на холод в вагоне, а также показали на видео, чем «утеплили» окна

Кадры, сделанные во время поездки в электричке "Одесса-Раздельная-1" разместили в Telegram-канале Новини.LIVE Odesa.

На видео видно, что состояние вагонов электрички, принадлежащих «Укрзализныце", оставляет желать лучшего.

Вагон весь покрыт дырками и ржавчиной. Окна в рамах качаются и закреплены скотчем. Той же лентой "утеплены" окна электротранспорта.

"Меня протсо убила эта дырка в окне", - отмечает пассажирка.

«Тарифы «Укрзалізниця» поднимает стабильно раз в полгода, но вместо ремонта покупает скотч, он же прочнее. Так, дырки в ржавых окнах заклеены лентой, сидения – в слоях пыли, а обогрева, естественно, нет», - говорится в публикации телеграм-канала.

Напомним, что в поезде "Укрзализныци" с потолка хлынула вода: кадры "потопа" показали на видео

Как сообщала Politeka, в Укрзализныце предупредили о новых правилах, какие документы нужны: "Перестанут пускать в поезда".

Также Politeka писала, что не всех "Укрзализныця" пустит в поезда: кого коснутся ограничения .