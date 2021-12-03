В Одесской области решили шикарнуть и соорудили общественный туалет стоимостью почти 3 миллиона гривен.
Необычная уборная появилась в городе Южном на улице Строителей рядом с будущим общественно-спортивным центром. Об этом сообщает издание "
Как видно на фото, стены туалета отделаны зеркальными панелями, что выглядит очень оригинально.
На строительство «чудо-убороной» в сумме, потраченной на строительство объекта, в сумме было потрачено 2 млн 937 тыс. грн о чем свидетельствует тендерная документация, опубликованная на сайте публичных закупок Prozorro.
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Известно, что туалет пока не функционирует. Будет ли взиматься плата за вход – также не сообщается.
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