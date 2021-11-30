В Одессе женщина лишилась ювелирных украшений, пока ходила за ребенком в школу, детали ограбления озвучили в полиции.
Воспользовавшись отсутствием хозяйки, воры подобрали к ключ к входной двери и обчистили квартиру местной жительницы, сообщили в пресс-службе
Грабители вынесли ювелирные украшения и другие ценные вещи на сумму почти 200 тысяч гривен.
Когда женщина пришла с сыном из школ, то обнаружила пропажу и обратилась за помощью к правоохранителям и вскоре копам удалось разыскать злоумышленников.
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Причастными к ограблению квартиры оказались двое мужчин: один - 38-летний житель села Усатово, другой - 39-летний одессит.
Преступники задержаны, а ценные вещи у них изъяты.
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