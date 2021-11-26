Погода на выходных в Одессе будет очень неспокойной - накроет проливным дождем и штормовым ветром.

Об ухудшении метеорологических условий предупредили в Гидрометцентре Черного и Азовыского морей, передает Politeka.net.

По прогнозам синоптиков в субботу ночью и утром поднимется сильный юго-восточный ветер, порывы его будут доходить до штормовых 15-20 метров в секунду. К обеду ветер ослабнет до 9-14 метров в секунду.

Также на Одессу обрушится проливной дождь.

Температура ночью составит 8-10 градусов тепла, днем ​​повысится до 12-14 градусов выше нуля.

По Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью и утром умеренный дождь, местами сильный, днем ​​без осадков.

Ветер ночью и утром юго-восточный, 15-20 метров в секунду днем ​​юго-западный, 9-14 метров в секунду .

Температура ночью составит 5-10 градусов тепла, днем ​​будет колебаться в пределах 10-15 тепла.

На дорогах области ночью и утром видимость во время дождя 500-1000 м.

В воскресенье 28 ноября с самого утра небо в Одессе покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем, возможно, пройдет сильный дождь, но он закончится еще до наступления вечера.

Температурные показали утром достигнут 2-7 градусов тепла, днем ​​9-14° выше нуля.

Напомним, что циклон «Йылмаз» надвигается на Одессу: когда ждать удара непогоды

Как сообщала Politeka, холода ворвутся в Одессу,

Также Politeka писала, что мрачная погода принесет осадки в Одессу