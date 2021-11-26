Погода на выходных в Одессе будет очень неспокойной - накроет проливным дождем и штормовым ветром.
Об ухудшении метеорологических условий предупредили в Гидрометцентре Черного и Азовыского морей, передает Politeka.net.
По прогнозам синоптиков в субботу ночью и утром поднимется сильный юго-восточный ветер, порывы его будут доходить до штормовых 15-20 метров в секунду. К обеду ветер ослабнет до 9-14 метров в секунду.
Также на Одессу обрушится проливной дождь.
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Температура ночью составит 8-10 градусов тепла, днем повысится до 12-14 градусов выше нуля.
По Одесской области ожидается переменная облачность. Ночью и утром умеренный дождь, местами сильный, днем без осадков.
Ветер ночью и утром юго-восточный, 15-20 метров в секунду днем юго-западный, 9-14 метров в секунду .
Температура ночью составит 5-10 градусов тепла, днем будет колебаться в пределах 10-15 тепла.
На дорогах области ночью и утром видимость во время дождя 500-1000 м.
В воскресенье 28 ноября с самого утра небо в Одессе покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем, возможно, пройдет сильный дождь, но он закончится еще до наступления вечера.
Температурные показали утром достигнут 2-7 градусов тепла, днем 9-14° выше нуля.
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