В Черноморке, которая находится в курортной части Одессы произзешел оползень, кадры ЧП распростанили в сети.

Обрушение грунта на прибрежном склоне произошло в районе филиала 20-й поликлиники. Последствя природного катаклизма показали в Telegram-канале "Черный список Одесса".

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Опасная ситуация в Черноморке складывается в течении последних 5 лет.

Благо в этот раз рядом нет никаких строений, но кусок поселка все же съехал и ушел в море. Чтобы избежать таких оползней необходимо срезать морской склон и засаживать его деревьями.

Напомним, что на Одесчине сошел масштабный оползень, под завалами ищут людей: кадры с места происшествия

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