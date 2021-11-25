В Черноморке, которая находится в курортной части Одессы произзешел оползень, кадры ЧП распростанили в сети.
Обрушение грунта на прибрежном склоне произошло в районе филиала 20-й поликлиники. Последствя природного катаклизма показали в
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Опасная ситуация в Черноморке складывается в течении последних 5 лет.
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Благо в этот раз рядом нет никаких строений, но кусок поселка все же съехал и ушел в море. Чтобы избежать таких оползней необходимо срезать морской склон и засаживать его деревьями.
Напомним, что на Одесчине сошел масштабный оползень, под завалами ищут людей: кадры с места происшествия
Также Politeka писала, что мощная стихия нанесла удар по курорту под Одессой: "кусок поселка ушел в море", видео
А еще Politeka сообщала, что стихия нанесла удар по трассе Киев-Одесса, дорога частично обрушилась: кадры ЧП