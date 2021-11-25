В четверг, 25 ноября, антициклон Вальпурга оградит Одессу от осадков, однако поднимет сильный ветер.
О том, что будет с погодой сегодня рассказали синоптики, Politeka.net
Так, по версии сайта Sinoptik.ua, весь день в Одессе будет облачным. Без осадков.
Температура воздуха будет достаточно комфортной, днем – около 7-8 градусов тепла, к вечеру она упадет всего на один градус и составит +7.
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В Гидрометцентре Черного и Азовского морей обещают ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду, который поднимется после обеда. Погода будет пасмурной.
Температура утром составит 5 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до 7-9 со знаком плюс.
Отметим, что зима в Украине будет аномально теплой, но морозы не оставят украинцев в покое. Синоптики говорят, что самым холодным месяцем будет январь.
Напомним, что затяжные выходные на Новый год и Рождество: сколько одесситы будут отдыхать в этом году.
Как сообщала Politeka, холода ворвутся в Одесса, прогнав остатки тепла.
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