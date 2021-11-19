В Одессе иномарка въехала в забор, повредив газопровод, после происшествия водитель дал по газам.
Инцидент произошел поздно вечером на улице Левитана. Об этом
Как стало известно, водитель белого авто Фольксваген протаранил забор жилого дома и повредил газовую трубу.
После аварии автомобилист покинул место происшествия, так и не выходя из машины.
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Жильцы дома успели зафиксировать на камеру разрушение и то, как виновник сбегает с места.
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Ранее мы писали, на пляже в Одессе водитель на ВАЗе решил подъехать поближе к морю, но что-то пошло не так и он застрял в воде. Это произошло 18 ноября в Лузановке.
Напомним, что на Одесчине автоледи въехала в поликлинику на машине, кадры: "Хотела без очереди"
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