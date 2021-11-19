Водитель так и не вышел из авто

В Одессе иномарка въехала в забор, повредив газопровод, после происшествия водитель дал по газам.

Инцидент произошел поздно вечером на улице Левитана. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса как она есть», пишет Politeka.net.

Как стало известно, водитель белого авто Фольксваген протаранил забор жилого дома и повредил газовую трубу.

После аварии автомобилист покинул место происшествия, так и не выходя из машины.

Жильцы дома успели зафиксировать на камеру разрушение и то, как виновник сбегает с места.

Видео можно просмотреть тут.

Ранее мы писали, на пляже в Одессе водитель на ВАЗе решил подъехать поближе к морю, но что-то пошло не так и он застрял в воде. Это произошло 18 ноября в Лузановке.

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