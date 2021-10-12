Автохамы, которые паркуют свои машины где попало, уже настолько достали одесситов, что они решили самостоятельно с ними бороться.
Так, в Одессе решили проучить горе-парковщиков, которые доставили массу неудобства окружающим. Об этом
Владельцу светлой иномарки, приехавшему из Херсонской области, местные жители оставили оскорбительную надпись на лобовом стекле и прикрепили записку.
«Ты что хочешь, чтобы тебе машину побили? Смотри где ставишь, ты в Одессе», - говорится в подписи.
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Еще одно наказание настигло владельцы белых Жигулей.
Ему расписали машину черной краской.
Наказание вызвало неоднозначную реакцию в сети. Многие в комментариях осудили такие методы борьбы с автохамами.
"Так вроде ещё нормально он поставил машину, бывает хуже",
"как раз таки в Одессе где попало ставят свои машины",
"Только у нас могут испортить чужое",
"Хорошо что не спалили машину",
"Немного стыдно, что с ошибками написано, но по факту", - пишут в сети.
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