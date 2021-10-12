Поплатились за свою наглость

Автохамы, которые паркуют свои машины где попало, уже настолько достали одесситов, что они решили самостоятельно с ними бороться.

Так, в Одессе решили проучить горе-парковщиков, которые доставили массу неудобства окружающим. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net.

Владельцу светлой иномарки, приехавшему из Херсонской области, местные жители оставили оскорбительную надпись на лобовом стекле и прикрепили записку.

«Ты что хочешь, чтобы тебе машину побили? Смотри где ставишь, ты в Одессе», - говорится в подписи.

Еще одно наказание настигло владельцы белых Жигулей.

Ему расписали машину черной краской.

Наказание вызвало неоднозначную реакцию в сети. Многие в комментариях осудили такие методы борьбы с автохамами.

"Так вроде ещё нормально он поставил машину, бывает хуже",

"как раз таки в Одессе где попало ставят свои машины",

"Только у нас могут испортить чужое",

"Хорошо что не спалили машину",

"Немного стыдно, что с ошибками написано, но по факту", - пишут в сети.

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