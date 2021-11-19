На пляже в Одессе водитель решил подъехать на машине поближе к морю, но что-то пошло не так и он застрял в воде.
Это произошло в 18 ноября в Лузановке.
Кадры странного инцидента разместили местные телеграм-каналы сообщает Politeka.net.
По словам очевидцев мужчина на автомобиле ВАЗ заехал на песок к самой кромке и, видимо, что-то пошло не так, как он планировал.
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Автомобиль застрял прямо в морской воде.
Как удалось вытянуть транспортное средство и понадобилась ли помощь спецтехники не сообщается.
В телеграм-канале выдвинули версию, что мужчина хотел наделать крутых фоточек для Инстаграма на берегу моря. Однако его машина чуть не пошла ко дну и снимки для инсты не получились, зато он стал героем интернета.
Видео можно просмотреть
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