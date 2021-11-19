На пляже в Одессе водитель решил подъехать на машине поближе к морю, но что-то пошло не так и он застрял в воде.

Это произошло в 18 ноября в Лузановке.

Кадры странного инцидента разместили местные телеграм-каналы сообщает Politeka.net.

По словам очевидцев мужчина на автомобиле ВАЗ заехал на песок к самой кромке и, видимо, что-то пошло не так, как он планировал.

Автомобиль застрял прямо в морской воде.

Как удалось вытянуть транспортное средство и понадобилась ли помощь спецтехники не сообщается.

В телеграм-канале выдвинули версию, что мужчина хотел наделать крутых фоточек для Инстаграма на берегу моря. Однако его машина чуть не пошла ко дну и снимки для инсты не получились, зато он стал героем интернета.

Видео можно просмотреть тут.

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