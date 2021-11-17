Грубое нарушение правил дорожного движения привело к жуткой аварии с разрушениями в центре Одессы.
Вечером, 16 ноября на улице Пушкинской столкнулись две легковушки Nissan и Volkswagen. Автомобили от удара занесло на тротуар, где они снесли рекламный щит. Об этом
По данным инспекторов, когда водитель Volkswagen пытался проскочить на красный свет, то в этот момент он столкнулся Nissan.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
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В результате ДТП транспортные средства получили сильные механические повреждения. На 24-летнего водителя авто Volkswagen составлены административные материалы.
Местные Telegram-каналы показали видео с места аварии.
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