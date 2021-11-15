Вот это да

Животные умеют преподносить человеку самые разные сюрпризы, при этом объяснить логику их поведения в некоторых ситуациях довольно сложно.

Так, в Одессе козел вылез на крышу автомобиля, который был припаркован возле частного дома в районе остановки Сахарный завод в Суворовском районе.

Видео курьеза успели заснять очевидцы и выложить в сеть, сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Козел воспользовался моментом, когда водителя не было на месте и залез прямо на крышу машины. При этом животное чувствовало себя хозяином и не собирался слезать.

«У нас плохие новости для владельца машины на Сахарном», - говорится в публикации.

Видео можно просмотреть тут.

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