Кто заплатит за тонны вытекающей воды?

В Одессе на фоне старта отопительного сезона то и дело происходят ЧП.

Аварийные ситуации создаются по всему городу, как только начали подавать отопление в дома. Об этом сообщает телеграм-канал Новини.LIVE Odesa.

Вчера на улицей Сегедской, 10 образовался настоящий одесский горячий источник.

На кадрах видно, как из водопровода жилого дома прямо на улицу вытекает кипяток.

"А все благодаря включению отопления, ведь перед началом отопительного сезона состояние труб не проверили", - говорится в сообщении.

Сегодня два гейзера забили из люков возле автовокзала.

"Кто заплатит за тонны вытекающей воды? Чиновники или потребители?", - отмечается в публикации.

Отметим, что отопительный сезон в Одессе стартовал 1 ноября. Но до сих пор в более 100 школах и детсадах отопления нет.

Сейчас тепло подали в 176 учебных заведений. В то же время еще 102 без отопления: из них 61 школа и 41 детский сад.

Напомним, что одесситам сообщили о подорожании газа накануне отопительного сезона: 40 грн за куб