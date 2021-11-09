В Одессе на фоне старта отопительного сезона то и дело происходят ЧП.
Аварийные ситуации создаются по всему городу, как только начали подавать отопление в дома. Об этом сообщает телеграм-канал
Вчера на улицей Сегедской, 10 образовался настоящий одесский горячий источник.
На кадрах видно, как из водопровода жилого дома прямо на улицу вытекает кипяток.
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"А все благодаря включению отопления, ведь перед началом отопительного сезона состояние труб не проверили", - говорится в сообщении.
Сегодня два гейзера забили из люков возле автовокзала.
"Кто заплатит за тонны вытекающей воды? Чиновники или потребители?", - отмечается в публикации.
Отметим, что отопительный сезон в Одессе стартовал 1 ноября. Но до сих пор в более 100 школах и детсадах отопления нет.
Сейчас тепло подали в 176 учебных заведений. В то же время еще 102 без отопления: из них 61 школа и 41 детский сад.
Напомним, что одесситам сообщили о подорожании газа накануне отопительного сезона: 40 грн за куб
Также Politeka сообщала, больницы, школы могут остаться без отопления