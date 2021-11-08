А у вас тепло в доме?

В Одессе уже начали пускать тепло в батареи, однако не во всех домах это проходит успешно.

Так, жильцам дома на Княжеской, 31 не довелось вчера ощутить тепло в квартирах, однако они согрелись, вынося ведрами воду из полузатопленного подвала. Об этом сообщают в местных телеграм-каналах, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

По словам одесситов, они вызвали аварийную бригаду, которая прибыла на место, а потом развернулась и уехала.

После повторного вызова им по телефону сообщили, что трубы перекрыты, однако на интенсивность потока воды в подвальном помещении это никак не повлияло.

На обнародованных кадрах видно, как вода хлестала по всему периметру сварного шва.

«На Княжеской уже можно принимать горячий душ в подвале. Из труб вчера вечером там ливанул кипяток», - прокомментировали

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что одесситам сообщили о подорожании газа накануне отопительного сезона: 40 грн за куб