В Одессе уже начали пускать тепло в батареи, однако не во всех домах это проходит успешно.
Так, жильцам дома на Княжеской, 31 не довелось вчера ощутить тепло в квартирах, однако они согрелись, вынося ведрами воду из полузатопленного подвала. Об этом
По словам одесситов, они вызвали аварийную бригаду, которая прибыла на место, а потом развернулась и уехала.
После повторного вызова им по телефону сообщили, что трубы перекрыты, однако на интенсивность потока воды в подвальном помещении это никак не повлияло.
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На обнародованных кадрах видно, как вода хлестала по всему периметру сварного шва.
«На Княжеской уже можно принимать горячий душ в подвале. Из труб вчера вечером там ливанул кипяток», - прокомментировали
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Напомним, что одесситам сообщили о подорожании газа накануне отопительного сезона: 40 грн за куб
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