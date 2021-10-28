Очевидцы стали свидетели аварии между двумя грузовиками на трассе Киев-Одесса.
В четверг, 28 октября на автодороге произошло столкновение между двумя грузовыми автомобилями.
Последствия дорожно-транспортного происшествия попали в объектив видеорегистратора проезжающего автомобиля. Об этом
На кадрах видно, что автомобиль одного из участников движения получил серьезные повреждения грузового кузова.
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Информация о причинах ДТП и пострадавших уточняется.
Также отметим, что в полиции пока не прокомментировали аварию.
Ранее мы писали, жуткое ДТП произошло в ночь на 28 октября, на улице Михаила Грушевского.
Двигаясь по женщина-водитель автомобиля Toyota не справилась с управлением, в результате чего наехала на столб. Автоледи и ее пассажир чудом остались живы. С травмами их по скорой увезли в больницу.
Напомним, что Toyota на высокой скорости влетала в экипаж "скорой помощи": людей забрали в больницу
Как сообщала Politeka, в Одессе следователь проехал на красный и лишил жизни человека: появилось видео ДТП
Также Politeka писала, что автобус с людьми превратился в факел после двух взрывов: очевидцы публикуют кадры с места