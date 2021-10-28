Очевидцы стали свидетели аварии между двумя грузовиками на трассе Киев-Одесса.

В четверг, 28 октября на автодороге произошло столкновение между двумя грузовыми автомобилями.

Последствия дорожно-транспортного происшествия попали в объектив видеорегистратора проезжающего автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, что автомобиль одного из участников движения получил серьезные повреждения грузового кузова.

Информация о причинах ДТП и пострадавших уточняется.

Также отметим, что в полиции пока не прокомментировали аварию.

Ранее мы писали, жуткое ДТП произошло в ночь на 28 октября, на улице Михаила Грушевского.

Двигаясь по женщина-водитель автомобиля Toyota не справилась с управлением, в результате чего наехала на столб. Автоледи и ее пассажир чудом остались живы. С травмами их по скорой увезли в больницу.

Напомним, что Toyota на высокой скорости влетала в экипаж "скорой помощи": людей забрали в больницу

Как сообщала Politeka, в Одессе следователь проехал на красный и лишил жизни человека: появилось видео ДТП

Также Politeka писала, что автобус с людьми превратился в факел после двух взрывов: очевидцы публикуют кадры с места