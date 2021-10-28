Под Одессой разгорелся масочный скандал, чиновники украли половину денег, выделенных на закупку средств защиты от коронавируса.
Это произошло в городе Черноморске Одесской области, сообщает пресс-служба
На расхищении «ковидных» средств попались чиновники отдела здравоохранения Черноморского городского совета. Они украли почти половину денег, выделенных на закупку медицинских масок.
По данным СБУ, экс-начальница отдела охраны здоровья подписала договор с коммерческой структурой о покупке защитных масок на сумму 380 тысяч гривен. При этом стоимость указанной продукции завысили в полтора раза.
После проведенного расследования выяснилось, что благодаря «сделке», сумма ущерба составила 140 тысяч гривен.
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