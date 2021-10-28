Под Одессой разгорелся масочный скандал, чиновники украли половину денег, выделенных на закупку средств защиты от коронавируса.

Это произошло в городе Черноморске Одесской области, сообщает пресс-служба СБУ.

На расхищении «ковидных» средств попались чиновники отдела здравоохранения Черноморского городского совета. Они украли почти половину денег, выделенных на закупку медицинских масок.

По данным СБУ, экс-начальница отдела охраны здоровья подписала договор с коммерческой структурой о покупке защитных масок на сумму 380 тысяч гривен. При этом стоимость указанной продукции завысили в полтора раза.



После проведенного расследования выяснилось, что благодаря «сделке», сумма ущерба составила 140 тысяч гривен.

Чиновнице объявили о подозрении и теперь ее ждет суд.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области за сутки зафиксировали небывалый рост заболевших ковидом –2296 человек и это антирекорд с начала пандемии в Украине.

По состоянию на четверг, 28 октября, официально подтверждены 187190 случаев коронавирусной инфекции.

От коронавируса в Одессе и области скончались уже 3934 человек, из них 28 умерли за минувшие сутки.

Напомним, что одесситов атакуют хитрые мошенники под видом коммунальных служб

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